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Сын устроил свадьбу рядом с телом умершего отца

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Фото: KOMPAS.com
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Житель Индонезии Ромадони Путра Пратама сыграл свадьбу рядом с телом отца, который скончался примерно за пять часов до начала торжества. Об этом сообщает национальная газета Кompas со ссылкой на самого жениха.

Изначально свадьба была назначена на другой день, но из-за пандемии коронавируса церемонию переносили, в итоге она была назначена на 10 июля.

Однако в тот день отцу жениха внезапно стало плохо на тренировке, его доставили в больницу, но не смогли спасти. У мужчины был инсульт.

По словам жениха, отец является для него примером подражания и он хотел отдать дань уважения родителю, проведя церемонию у его тела.

Ромадони выразил уверенность, что душа его отца была рядом и он смог увидеть бракосочетание сына.

Как отмечает портал LAD Bible, в октябре 2019 года 35-летний житель Китая исполнил последнюю волю своей невесты и сыграл свадьбу на ее похоронах. Девушка умерла после 5,5 лет борьбы с раком груди.

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