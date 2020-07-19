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Москвичи выпили с незнакомцами и очнулись в Бутово без вещей и с кредитом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В центре Москвы мужчина и его подруга согласились выпить с незнакомцами, после чего очнулись в Бутово без телефонов и с кредитом, оформленным через мобильное приложение. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает РЕН ТВ.

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Заявление в полицию написал мужчина. По его словам, ночью к нему и его спутнице подошли неизвестные в сквере на площади Ильинские Ворота рядом с памятником Кириллу и Мефодию. Они предложили москвичам вместе выпить алкогольные напитки.

После этого мужчина с подругой очнулся в парке в Бутово и обнаружил пропажу золотой цепочки, трех тыс. рублей и мобильного телефона. На его имя через мобильный банк злоумышленники оформили кредит в размере 90 тыс. рублей. У его спутницы также украли мобильный телефон.

Потерпевшие не исключили, что злоумышленники могли подмешать что-то в алкоголь. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

В апреле мошенник оформил кредит в размере 80 тыс. рублей на жительницу Приангарья через мобильное приложение. Аферист под видом сотрудника банка позвонил жертве и попросил назвать код из SMS для отмены заявки на получение кредита. 27-летняя женщина сообщила все требуемые данные и таким образом оформила на себя кредит.

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