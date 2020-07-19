Посол Армении рассказал о ситуации с торговлей в «Фуд-сити»

Ситуация с торговлей армянскими товарами в «Фуд-сити» нормализовалась, и там пообещали принимать фуры с фруктами. Об этом в воскресенье, 19 июля, заявил посол Армении в России Вардан Тоганян.

«Мы следим за ситуацией в «Фуд-сити». Если хозяева грузов решат туда приехать, нам обещают, что всё будет нормально. Две машины смогли заехать ночью», — сказал Тоганян в разговоре с ТАСС.

Он отметил, что на текущий момент проблем с доставкой фруктов из Армении нет не только в Москве, но и в других регионах России.

«Посмотрим, захотят ли те, кто направлялся в «Фуд-сити», прибыть в этот центр или выберут другие», — добавил посол.

Ранее в этот же день глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк сообщил, что проблем нет и продажи армянских товаров стабилизировались в «Фуд-сити»

Накануне Тоганян заявил о том, что в «Фуд-сити» не пускают грузовики с армянскими товарами. После этого пользователи в социальных сетях стали рассылать сообщения об этом, прибыли к агрокластеру и с фур за несколько часов раскупили фрукты.