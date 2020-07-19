В Казахстане полицейский прыгнул с 13-го этажа при задержании преступника

В Казахстане полицейский прыгнул с 13-го этажа во время задержания и остановил преступника. Об этом в воскресенье, 19 июля, пишет портал Polisia.kz.

Чтобы осуществить задержание мужчины, подозреваемого в надругательстве над 15-летней девочкой, 36-летний майор Бакытжан Бакиров вместе с коллегой переоделся в гражданскую одежду. На этаж их привела хозяйка квартиры. Она сообщила жильцу, что привела мастера для починки протекающей трубы. Подозреваемый вышел в коридор, где встретился с майором.

Преступник пытался сбежать через окно, но правоохранитель прыгнул за ним.

«В голове была только одна мысль — задержать его. Ни о чем больше не думал. Сам не понял, как уже выпрыгнул, но страха не было. О том, что ниже будет терраса, не знал», — рассказал Бакиров.

Мужчины пролетели два этажа вниз и упали на террасу. Майор повалил преступника и удерживал его до прихода подкрепления.

В результате падения полицейский получил перелом ступни. Бакиров перенес уже три операции по восстановлению раздробленной кости.

«Врачи говорят, что смогу еще побегать за преступниками», — рассказал майор.

Майор и его напарник были представлены к награде и получили медали «За внесенный вклад в обеспечение правопорядка».

В феврале 2018 года в городе Ишиме сотрудник ГИБДД, пытаясь задержать пьяного угонщика, забрался в движущуюся машину через разбитое заднее стекло. Водителя удалось остановить и задержать. Как выяснилось, мужчина действительно был пьян и управлял не своим автомобилем. Задержанный угнал иномарку у пенсионера, который подвозил его на исправительные работы.