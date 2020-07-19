В жилом доме в Барнауле произошел хлопок газа

В одном из жилых домов по улице Глушкова в Барнауле произошел хлопок, в жилище выбило стекла. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев в воскресенье, 19 июля.

Данных о пострадавших нет. В интернете появились кадры с места событий. Подробности произошедшего выясняются.

Местный новостной портал Amic.ru со ссылкой на паблик «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте» уточняет, что по адресу: улица Глушкова, 3, на втором этаже взорвался газ.

Издание опубликовало фотографии и видео с места ЧП. На фото видны два выбитых окна, а также осколки и обломки рам, которые лежат на земле.

На видео можно разглядеть пожарную машину, которая стоит рядом с жилым домом, и столпившихся вокруг людей.

Очевидцы рассказали изданию, что все жильцы дома остались живы. На месте работают сотрудники МЧС и находится пожарный расчет.

Накануне СМИ сообщили, что в подмосковном городском округе Истра взорвался бойлер, в результате чего в жилом доме обрушилась деревянная стена между двумя квартирами.

Отмечалось, что, согласно предварительной информации, пострадавших нет.