Власти Москвы заявили об отсутствии проблем на «Фуд Сити»

Власти Москвы обсудили с послом Армении Варданом Тоганяном ситуацию вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок «Фуд Сити», выяснив, что проблем нет. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на главу департамента торговли и услуг столицы Алексея Немерюка в воскресенье, 19 июля.

«Я сейчас с послом говорил, никаких проблем нет. Абрикосы все распродали, а на «Фуд Сити» сегодня три фуры зашло. Никаких проблем у них нет», — сказал Немерюк.

Ранее, 19 июля, в социальных сетях появилось видео очередей к фурам с армянскими товарами у «Фуд Сити». Отмечалось, что люди начали собираться после того, как товары не приняли на продажу на этом рынке.

«Мы разве допустим, чтобы труд наших фермеров пропал?» — приводил «Sputnik Армения» слова одного из пользователей.

РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев отмечал, что товары с фур распродали за несколько часов.

В Товузском районе Азербайджана на границе с Арменией 12 июля начались столкновения между военнослужащими двух стран. В итоге погибли трое военных из Азербайджана, а со стороны Армении двое офицеров. 16 июля военные Азербайджана обстреляли из гаубиц Д-30 приграничные армянские села Айгепар и Мовсес и попытались совершить диверсию.

После этого в течение нескольких суток, по данным пресс-службы минобороны Армении, обстановка на границе остается спокойной.