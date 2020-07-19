Занятия «Школы реставратора» начинаются в Тюмени

В Тюмени с 20 июля по 2 августа пройдет ежегодная «Школа реставратора» для бойцов поисковых отрядов и школьников. Участников обучат реставрации и восстановлению предметов времен Великой Отечественной войны, а также основам музейного дела.

Как сообщает пресс-служба Областного поискового центра, запланированы лекции по истории Красной армии, по способам идентификации предметов, о видах и способах реставрации. Ученики будут практиковаться на находках из Новгородской, Ленинградской и Тверской областей. Об этом информирует megatyumen.ru. В дальнейшем отреставрированные экспонаты будут представлены в Музее истории поискового движения региона.

Напомним, в Тюмени хотят установить памятник подвигу русской деревни и таким образом почтить вклад сельских жителей в победу над фашистскими войсками в Великой Отечественной войне. Местом выбрали территорию Агротехнологического института Аграрного университета Северного Зауралья. Памятник появится при въезде в город со стороны аэропорта Рощино.