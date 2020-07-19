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Синоптики рассказали о погоде на предстоящей неделе в Москве
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Синоптики рассказали о погоде на предстоящей неделе в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве и Подмосковье до конца следующей рабочей недели прогнозируются кратковременные дожди разной интенсивности. Об этом рассказала в беседе с RT главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в воскресенье, 19 июля.

По ее словам, почти всю предстоящую неделю погоду в столичном регионе будет определять область пониженного атмосферного давления. В Москве по ночам будут преобладать температуры +13…+15 градусов, в Московской области — +10…+15 градусов.

«Дневная температура в понедельник — +21…+23 °С. Во вторник температура ожидается чуть повыше. В последующие дни температура будет удерживаться практически на таком же уровне», — сказала Позднякова.

В воскресенье в Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение о грозе действует с 9:00 до 21:00.

В субботу научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что после аномальных колебаний температур москвичей в течение ближайших пяти дней ждет погода, соответствующая климатической норме.

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