Глава ОКР заявил о готовности поддержать кандидатуру Баха на пост президента МОК

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация поддерживает президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в его намерении баллотироваться на второй срок. Соответствующее заявление глава ОКР сделал 19 июля в интервью «РИА Новости».

«Для всего олимпийского движения заявление Томаса Баха о готовности баллотироваться на пост президента МОК на второй срок — событие знаковое. Я как лично, так и с позиции Олимпийского комитета России, безусловно, поддерживаю это решение. Уверен, что наши представители в МОК, которые будут голосовать весной будущего года на 137-й сессии в Афинах, поддержат кандидатуру действующего президента», — указал Поздняков.

Он подчеркнул, что Бах за семь с половиной лет своего президентства продемонстрировал лидерские качества, которые необходимы для управления сложной многогранной структурой, какой является Международный олимпийский комитет. По мнению главы ОКР, действующий президент МОК показал себя как опытный политик в разрешении многих сложных ситуаций на международном уровне.

При этом Поздняков отметил недостаточную компетентность Евгения Юрченко в его бытность на посту президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Господин Юрченко, к сожалению для всех нас, наверное, где-то переоценил свои возможности. Для того, чтобы адекватно воспринимать масштабы проблем, с которыми он столкнулся в ВФЛА, необходимо было гораздо раньше погрузиться в дела легкой атлетики», — сказал глава ОКР.

При оценке ситуации с выплатой штрафа ВФЛА Поздняков выразил мнение, что условия, выдвинутые Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics) для восстановления статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), далеки от справедливости.

Выборы президента МОК состоятся весной 2021 года в Афинах. Олимпийский чемпион по фехтованию Бах заявил, что готов вновь баллотироваться на пост главы МОК, если получит поддержку членов организации. Он может быть избран сроком еще на четыре года.

13 июля Юрченко покинул пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Он находился в этой должности с 28 февраля 2020 года.

12 марта сообщалось, что World Athletics оштрафовала ВФЛА на $10 млн и намерена выдавать российским легкоатлетам нейтральный статус только после оплаты $5 млн штрафа. В связи с невыплатой ассоциация отложила рассмотрение вопроса о выдаче российским легкоатлетам нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях до конца июля.