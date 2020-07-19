Житель Ленинградской области обвинил соседа в убийстве кота

Полицейские Киришского района Ленобласти проводят проверку по факту возможного жестокого обращения с животным. Местный житель заявил, что несколько дней назад у него пропал кот. В ходе поисков мужчина обнаружил тело своего питомца с раной от металлической пульки в области шеи. Заявитель обвинил в убийстве своего соседа по садоводству.

Подозреваемый, 60-летний мужчина, признался, что у него действительно есть пневматический пистолет. Он купил его в 2014 году для того, чтобы отпугивать ворон, но соседского кота не убивал. Сейчас полицейские пытаются выяснить все обстоятельства инцидента, передает телеканал «78».

В декабре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон «Об ответственном обращении с животными». Закон предполагает создание для них специальных приютов, запрещается отстрел животных. Под запрет попали также бои с их участием, избавление от питомцев без передачи их новому владельцу и помещение в приют. Содержание в барах, ресторанах, пропаганда жестокого обращения с животными также недопустимы.