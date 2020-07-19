Масочный режим массово нарушали на Дне металлурга в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле в День металлурга на набережной собрались сотни человек, которые не соблюдали социальную дистанцию и не носили защитных масок. Об этом сообщил корреспондент ИА «Ура.ру» с места событий.

В социальных сетях также появилась информация о многочисленных нарушениях. «На набережной Тагильского пруда сегодня идут самые настоящие массовые гуляния», — передает паблик «Нижний Тагил Live» на сайте «ВКонтакте».

«Насколько мне известно, официально запланированных мероприятий в честь Дня металлурга вчера в Нижнем Тагиле, за исключением кратковременного салюта, не проводилось», — прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как стало известно 11 июля, в США житель Техаса посетил «коронавирусную вечеринку», заболел и скончался. Смысл мероприятия заключался в желании проверить, возможно ли заражение COVID-19. 30-летний скептик заразился коронавирусом и вскоре был госпитализирован. По словам медперсонала, последними словами умирающего мужчины стало признание своей ошибки.