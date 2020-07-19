Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Армия
С-400 и «Панцири-С» прикроют районы проведения проверки боеготовности
Мир
Во Франции задержали мужчину по делу о пожаре в соборе Святых Петра и Павла
Общество
В России от коронавируса вылечились более 550 тыс. человек
Общество
Глава Центра Гамалеи назвал приоритетных граждан по вакцинации от COVID-19
Мир
The National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России

Масочный режим массово нарушали на Дне металлурга в Нижнем Тагиле

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Нижнем Тагиле в День металлурга на набережной собрались сотни человек, которые не соблюдали социальную дистанцию и не носили защитных масок. Об этом сообщил корреспондент ИА «Ура.ру» с места событий.

В социальных сетях также появилась информация о многочисленных нарушениях. «На набережной Тагильского пруда сегодня идут самые настоящие массовые гуляния», — передает паблик «Нижний Тагил Live» на сайте «ВКонтакте».

«Насколько мне известно, официально запланированных мероприятий в честь Дня металлурга вчера в Нижнем Тагиле, за исключением кратковременного салюта, не проводилось», — прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как стало известно 11 июля, в США житель Техаса посетил «коронавирусную вечеринку», заболел и скончался. Смысл мероприятия заключался в желании проверить, возможно ли заражение COVID-19. 30-летний скептик заразился коронавирусом и вскоре был госпитализирован. По словам медперсонала, последними словами умирающего мужчины стало признание своей ошибки.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020