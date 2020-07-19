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Умер испанский писатель Хуан Марсе

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Фото: Global Look Press
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Испанский писатель Хуан Марсе умер на 88-м году жизни в Барселоне. Об этом сообщает в воскресенье, 19 июля, литературное агентство Carmen Balcells.

Литератор ушел из жизни накануне вечером. Газета La Vanguardia уточняет, что он умер в барселонской больнице Сан-Пау.

Марсе родился 8 января 1933 года в столице Каталонии.

«Писательская карьера Хуана Марсе является одной из самых важных в испанской литературе второй половины 20-го века. Она началась в 1958 году, когда, работая оператором в ювелирной мастерской, он начал публиковать свои истории в литературных журналах, а затем получил награду за одну из них», — отмечается в сообщении литературного агентства.

Марсе считается писателем «поколения пятидесятых» — литераторов, получивших известность после гражданской войны в Испании. Написал множество романов, среди которых «Запертые с одной игрушкой» (Encerrados con un solo juguete, 1960), «Последние вечера с Тересой» (Ultimas tardes con Teresa, 1966), «Темная история кузины Монтсе» (La oscura historia de la prima Montse, 1970) и другие.

Некоторые его произведения, например, «Любовные песни в клубе Лолиты» (Canciones de amor en Lolita’s Club, 2005), были экранизированы. Марсе также являлся лауреатом различных национальных и международных премий. В 2008 году он был удостоен престижной испанской премии Мигеля де Сервантеса.

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