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G20 к октябрю представит план по повышению доступности трансграничных платежей

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Фото: REUTERS/Jason Lee
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Министры финансов и управляющие центральными банками G20 договорились к октябрю подготовить план по повышению эффективности, скорости и доступности трансграничных платежей. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщили в Центробанке.

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Видеоконференция состоялась накануне, 18 июля.

«Еще одна тема повестки дня, ставшая особенно актуальной в текущих условиях, это трансграничные платежи. Ожидается, что к следующей встрече в октябре 2020 года будет подготовлен план действий по повышению их эффективности, скорости и доступности», — приводит ТАСС комментарий Банка России.

Кроме того, участники встречи обсудили влияние пандемии коронавирусной инфекции на состояние мировой экономики и финансовой системы. «Эпидемиологическая и экономическая ситуация существенно различаются в странах – членах форума. В частности, пандемия спровоцировала масштабный отток капитала из стран с формирующимися рынками, что стало одной из тем обсуждения «двадцатки», — заявили в ЦБ.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина указала, что развивающимся странам для повышения устойчивости к резким оттокам капитала вкупе с хорошими макроэкономическими показателями необходим сформированный инструментарий по сглаживанию негативных эффектов, в частности, меры макропруденциальной политики.

Приоритетным направлением, обозначенным участниками встречи Совета по финансовой стабильности, является своевременный и предсказуемый выход из чрезвычайных мер поддержки экономических систем так, чтобы обеспечить их восстановление и сохранить устойчивость финансового сектора.

Также министры и главы ЦБ затронули вопросы цифровизации экономик, в том числе риски применения стейблкоинов (криптовалюты, которые привязаны к запасам фиатных (традиционных) валют или физических товаров. — Ред.).

Накануне сообщалось, что страны G20 намерены задействовать все средствa для борьбы c пандемией коронавирусa, a также с вызванными ею экономическими трудностями, чтобы защитить жизни людей, их рабочие местa и доходы.

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