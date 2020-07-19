Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Армия
С-400 и «Панцири-С» прикроют районы проведения проверки боеготовности
Мир
Во Франции задержали мужчину по делу о пожаре в соборе Святых Петра и Павла
Общество
В России от коронавируса вылечились более 550 тыс. человек
Общество
Глава Центра Гамалеи назвал приоритетных граждан по вакцинации от COVID-19
Мир
The National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России

Тело женщины нашли в подмосковном лесу в чемодане

0
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сергиевом Посаде (Московская область) обнаружили тело женщины, сложенное в чемодан. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Найти рядового Вебера: обнаруженного мертвым солдата обвинили в краже и употреблении наркотиков
Следствие закрыло дело о доведении рядового до самоубийства, но опекун погибшего срочника не верит в версию о суициде

Останки нашли в 300 метрах от станции Радонеж в лесу.

Медицинская экспертиза предварительно установила, что женщина скончалась примерно три месяца назад. Предварительно признаков насильственной смерти не выявлено.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В этот же день в Волгограде обнаружили пакет, в котором находились останки человека. Расчлененное тело было найдено на набережной имени Высоцкого в Кировском районе города. Возбуждено уголовное дело по признакам насильственной смерти.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020