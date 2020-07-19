Тело женщины нашли в подмосковном лесу в чемодане

В Сергиевом Посаде (Московская область) обнаружили тело женщины, сложенное в чемодан. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Останки нашли в 300 метрах от станции Радонеж в лесу.

Медицинская экспертиза предварительно установила, что женщина скончалась примерно три месяца назад. Предварительно признаков насильственной смерти не выявлено.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В этот же день в Волгограде обнаружили пакет, в котором находились останки человека. Расчлененное тело было найдено на набережной имени Высоцкого в Кировском районе города. Возбуждено уголовное дело по признакам насильственной смерти.