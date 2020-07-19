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Телефонные мошенники обокрали жителя Якутии на 123 тыс. рублей

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Житель Усть-Майского района Якутии стал жертвой аферистов, которые убедили его оформить кредит, после чего он лишился средств на общую сумму 123 тыс. рублей.

Сначала 21-летнему мужчине позвонил неизвестный и от имени банка сообщил, что кто-то пытался оформить на него кредит, причем для отмены этой операции нужно самому оформить кредит через онлайн-приложение, а затем перевести деньги на другой счет. Как пишет ИА SakhaNews, потерпевший сделал все, что ему сказали, и продиктовал коды из смс-сообщений.

Вскоре лжесотрудник банка снова позвонил и сообщил, что нужно оформить второй кредит на сумму 80 тыс. рублей. Якобы только после этого будет аннулирован предыдущий кредит. Потом звонки прекратились и гражданин понял, что его обманули.

Ранее в отношении экс-сотрудницы коммерческого банка в Москве возбудили уголовное дело о мошенничестве. По результатам проверки было установлено, что женщина, которая работала менеджером-кассиром, использовала служебное положение, чтобы обманным путем и злоупотребляя доверием перевести 200 тыс. рублей с расчетного счета клиента банка на свой счет. Спустя какое-то время она перевела с того же счета еще 1,35 млн рублей.

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