Валуев предложил провести летнюю Олимпиаду 2032 года в России

Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев предложил провести Олимпиаду 2032 года в России. Об этом в воскресенье,19 июля, сообщает «Общественная служба новостей».

«Безусловно, Москва должна проявить инициативу по проведению Летней Олимпиады 2032 года. У столицы есть все шансы», — заявил спортсмен.

Однако, по мнению Валуева, Москва может быть парализована столь масштабным мероприятием.

В этой связи он предположил, что полномочия по проведению Игр может взять на себя Санкт-Петербург. Депутат указал на удобное географическое положение города и его морское сообщение, удобное для прибытия участников и гостей Олимпиады.

Валуев указал на то, что инфраструктура обоих городов, в случае проведения такого мероприятия, претерпит сильные изменения.

«Для Олимпиады всегда приходится строить серьезную, мощную инфраструктуру. Но время подготовиться, конечно, есть», — заключил депутат.

Следующая летняя Олимпиада пройдет в Токио в 2021 году. Летние Олимпийские игры в Японии стали первыми в истории, отложенными в мирное время. Мероприятие должно было состояться летом 2020 года, но из-за распространения коронавируса МОК объявил о переносе Олимпиады и Паралимпиады в Японии с 2020 на 2021 год. Они должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Летняя Олимпиада прошла в СССР в 1980 году. Ряд соревнований Олимпиады-1980 состоялись в Ленинграде, Мытищах, а также вне РСФСР — в Киеве, Минске, Таллине.