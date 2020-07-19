В Волгограде на набережной нашли расчлененное тело мужчины

В Волгограде обнаружили пакет, в котором находились останки человека. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает информационное агентство «Высота 102» со ссылкой на источник в следственных органах.

Расчлененное тело было найдено на набережной имени Высоцкого в Кировском районе города. Установлено, что останки принадлежат 33-летнему мужчине, который находился в федеральном розыске. Погибший имел судимость.

Следственный комитет России по Волгоградской области уточняет данную информацию.

Возбуждено уголовное дело по признакам насильственной смерти.

В июне в реке Мга Кировского района найдено расчлененное тело мужчины с женскими грудными имплантами. Тело нашел 11-классник из Санкт-Петербурга, который купался в реке.