Во Франции задержали мужчину по делу о пожаре в соборе Святых Петра и Павла

Полиция во Франции задержала мужчину в рамках расследования дела о пожаре в соборе святых Петра и Павла в городе Нант. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на прокурора в воскресенье, 19 июля.

Согласно телеканалу, речь идет о 39-летнем мигранте, который работал добровольцем в соборе и отвечал за закрытие дверей на ключ в день пожара. Мужчина задержан для проверки «противоречий в его расписании».

Прокурор сказал телеканалу, что на данной стадии речь идет только о проверке.

Пожар в соборе Святых Петра и Павла произошел накануне утром. В результате сгорели витражи и старинный орган, а также безвозвратно утрачено несколько реликвий истории Нанта.

Прокуратура города начала расследование по подозрению в умышленном поджоге здания. СМИ отмечали, что на территории собора было три очага возгорания.

Впоследствии представитель пожарной бригады департамента Атлантическая Луара подполковник Жером Ланглуа сообщил, что огонь в соборе потушили, но пожарные будут оставаться на месте и ночью.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс выразил надежду, что реставраторы в кратчайшие сроки восстановят кафедральный собор.