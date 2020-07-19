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Twitter удалил пост Трампа с песней Linkin Park

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Twitter удалил публикацию президента США Дональда Трампа с видеороликом с песней Linkin Park из-за жалобы на нарушение авторских прав. Об этом в воскресенье, 19 июля, пишет The New Daily.

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Публикацию сделал помощник президента США Дэниэл Скавино, отвечающий за коммуникацию в социальных сетях. Американский лидер затем репостнул запись к себе на страницу.

Кадры рекламы в рамках предвыборной кампании демонстрировались под песню группы Linkin Park. Американская музыкальная компания Machine Shop Entertainment, основанная участниками группы, обратилась к представителям соцсети с заявлением о несоблюдении авторских прав. Представители микроблога удовлетворили обращение и удалили публикацию.

«Мы реагируем на обоснованные жалобы, присылаемые нам владельцами авторских прав или их уполномоченными представителями», — заявили в Twitter.

28 мая Трамп подписал указ, который призван обязать владельцев соцсетей нести ответственность за содержание пользовательских постов.

Причиной появления упомянутого документа стала полемика Трампа с Twitter. Ранее соцсеть обозначила одно из сообщений Трампа как содержащее неправду. Трамп в ответ пригрозил закрыть социальные сети, обвинив их в цензуре. Соцсети заявляют, что не подавляют чьи-либо точки зрения, только удаляют противоречащий их правилам контент.

Американскому лидеру также запрещали использовать свои композиции в политических целях группы Panic! At the Disco, Aerosmith, Queen, The Rolling Stones, певицы Адель и Рианна, музыканты Нил Янг, Фаррелл Уильямс.

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