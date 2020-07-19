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Ученые рассказали о формировании нового океана

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Фото: Global Look Press
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Ученые спрогнозировали возможное образование нового океана в будущем. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщает телеканал NBC News.

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Как утверждают исследователи, примерно через пять-десять млн лет в Восточной Африке возникнет тектонический разлом, в результате чего произойдет раскол континента.

Этот участок континента в регионе Афар в Эфиопии расположен на стыке трех тектонических плит, которые медленно отделяются друг от друга. В 2005 году в регионе образовалась трещина, длина которой достигает около 56 км.

Ученые считают, что в конечном итоге трещина расколет континент надвое и создаст новый океанический бассейн.

«Это единственное место на Земле, где вы можете изучить, как континентальный рифт становится океаническим рифтом», — рассказал профессор Университета Лидса в Великобритании Кристофер Мур.

В июне французские и австралийские геологи выяснили, что в южной части Индийского океана началось зарождение нового континента.

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