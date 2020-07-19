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Ереван сообщил о выстрелах на армяно-азербайджанской границе

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Фото: ТАСС/Ваграм Багдасарян/Photolure
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Армения зафиксировала за ночь около 70 выстрелов из стрелкового оружия на границе с Азербайджаном. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщила пресс-секретарь минобороны страны Шушан Степанян в Facebook.

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«В ночь с 18 на 19 июля и на данный момент на армяно-азербайджанской границе сохраняется относительное затишье. На отдельных участках границы противник произвел около 70 выстрелов из стрелкового оружия», — написала она.

В Товузском районе Азербайджана на границе с Арменией 12 июля произошли боестолкновения между военнослужащими двух стран.

В итоге погибли трое военных Азербайджана, а в Ереване заявили о гибели двух армянских офицеров. 16 июля военные Азербайджана обстреляли из гаубиц Д-30 приграничные армянские села Айгепар и Мовсес и предприняли попытку диверсии.

После этого в течение нескольких суток, по данным пресс-службы минобороны Армении, обстановка на границе была спокойной.

Вместе с тем президент России Владимир Путин уже обсудил с Совбезом страны ситуацию на границе Армении и Азербайджана и выразил обеспокоенность возникшим конфликтом.

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