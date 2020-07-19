Эксперт заявил о возможной необходимости обновлять вакцину от COVID-19

Вакцину от коронавируса, возможно, придется обновляться раз в несколько лет, как это происходит с вакцинами против гриппа. Об этом в беседе с ТАСС рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

По его словам, вакцину против гриппа меняют довольно часто. Ученый отметил, что на данной этапе мониторинга за коронавирусом указаний на то, что придется менять вакцину из-за изменений структуры вируса, но подобную ситуацию нельзя исключать.

13 июля директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что разработанная вакцина может поступить в гражданский оборот в середине августа.

10 июля сообщалось, что специалисты Минобороны и ученые из Центра им. Н.Ф. Гамалеи приступили к завершающей стадии проведения клинических испытаний вакцины.

15 июля планируется выписка первой группы добровольцев, на которых проверялась безопасность вакцины, сообщили 10 июля в военном ведомстве. Состояние участников испытаний оценивается как хорошее, жалоб на самочувствие или на негативные реакции от препарата не поступало.

6 июля стало известно, что ВОЗ заинтересовалась российской вакциной от коронавируса.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

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