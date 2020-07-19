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Эксперт заявил о возможной необходимости обновлять вакцину от COVID-19
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Эксперт заявил о возможной необходимости обновлять вакцину от COVID-19

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Фото: TASS/EPA/Diego Azubel
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Вакцину от коронавируса, возможно, придется обновляться раз в несколько лет, как это происходит с вакцинами против гриппа. Об этом в беседе с ТАСС рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

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По его словам, вакцину против гриппа меняют довольно часто. Ученый отметил, что на данной этапе мониторинга за коронавирусом указаний на то, что придется менять вакцину из-за изменений структуры вируса, но подобную ситуацию нельзя исключать.

13 июля директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что разработанная вакцина может поступить в гражданский оборот в середине августа.

10 июля сообщалось, что специалисты Минобороны и ученые из Центра им. Н.Ф. Гамалеи приступили к завершающей стадии проведения клинических испытаний вакцины.

15 июля планируется выписка первой группы добровольцев, на которых проверялась безопасность вакцины, сообщили 10 июля в военном ведомстве. Состояние участников испытаний оценивается как хорошее, жалоб на самочувствие или на негативные реакции от препарата не поступало.

6 июля стало известно, что ВОЗ заинтересовалась российской вакциной от коронавируса.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

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