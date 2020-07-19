Рэпер Канье Уэст проведет первое предвыборное мероприятие 19 июля

Рэпер Канье Уэст, зарегистрировавшихся в качестве независимого кандидата для участия в выборах президента США, проведет первое мероприятие своей предвыборной кампании в Южной Каролине в воскресенье, 19 июля. Об этом сообщило издание Politico.

Отмечается, что мероприятие состоится в центре Exquis в городе Норт-Чарлстон. Принять в нем участие смогут только зарегистрированные лица. Кроме того, все желающие посетить встречу должны будут прийти в масках и соблюдать безопасную дистанцию.

Канье Уэст намерен участвовать в выборах президента США в 2020 году. О том, что он официально зарегистрировался как кандидат, стало известно 16 июля.

Уэст заявил, что будет претендовать на пост президента Соединенных Штатов 5 июля. В предвыборной гонке он планировал участвовать как независимый кандидат.

В ответ действующий американский лидер Дональд Трамп назвал Уэста хорошим парнем и подчеркнул, что в конце концов артист наверняка поддержит его кандидатуру.