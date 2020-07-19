Три человека погибли при опрокидывании автобуса с туристами в Канаде

Три человека погибли и еще несколько пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Канаде, сообщает местный телеканал CBC.

По его информации, автобус, в котором находились 27 пассажиров, перевернулся по пути к леднику у Колумбийского ледникового поля в национальном парке Джаспер в канадской провинции Альберта.

Пострадавшие, в том числе в тяжелом и критическом состоянии, на вертолетах и машинах скорой помощи были доставлены в больницы региона.

Ведется расследование причины аварии.

7 июля сообщалось, что автобус со школьниками упал в водоем в городе Аньшунь в провинции Гуйчжоу на юге Китая, по меньшей мере 21 человек погиб, еще 15 — ранены.