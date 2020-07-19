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Новый выброс пепла высотой 2,6 км зафиксировали на вулкане Эбеко

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Вулкан Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды в воскресенье, 19 июля, выбросил пепел на высоту 2,6 км над уровнем моря. Об этом сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Пепловый шлейф с учетом ветра, по данным KVERT, распространился на три километра к юго-востоку от вулкана. Установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации, означающий, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.

Эбеко расположен в северной части острова Парамушир. Высота вулкана - 1 156 м. Вулкан активизировался в середине ноября 2016 года. Во время извержения в 1859 году густые серные пары закрывали соседний остров Шумшу, вызывая у жителей тошноту и головную боль.

Предыдущий выброс пепла был зарегистрирован 6 июля. Тогда высота столба составила 2,1 км над уровнем моря.

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