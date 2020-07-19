Фигередо завоевал титул UFC в наилегчайшей весовой категории

Бразильский боец Дейвисон Фигередо победил американца Джозефа Бенавидеса и стал обладателем титула в наилегчайшем весе на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 173, который прошел на острове Яс в ОАЭ в субботу, 18 июля.

Как пишет ТАСС, Бенавидес сдался после атаки бразильца в первом раунде. Всего в активе 32-летнего Фигередо 19 побед, из них девять нокаутом, и одно поражение. 35-летний американец провел 35 боев, в которых одержал 28 побед, из них восемь нокаутом, и потерпел семь поражений.

12 июля на Бойцовском острове в Абу-Даби российский боец смешанного стиля Петр Ян в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг) одолел бразильца Жозе Альдо. 27-летний россиянин победил в пятом раунде техническим нокаутом.