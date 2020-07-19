Американские ученые раскрыли основные механизмы долголетия и старения

Молекулярным биологам и биоинженерам из Университета Калифорнии в Сан-Диего (США) удалось раскрыть ключевые механизмы старения, а также разработать генетические методы продления жизни. Об этом пишет журнал Science.

Ученые исследовали процессы старения у дрожжей Saccharomyces cerevisiae, являющихся модельным организмом. Выяснилось, что клетки одного происхождения в одной и той же среде могут стареть кардинально отличающимися путями. Так, около половины клеток стареют из-за постепенного снижения стабильности ядрышка — органеллы, где происходит образование ключевых компонентов для синтеза белков. У другой половины клеток развивается митохондриальная дисфункция.

Клетки дрожжей «встают» на один из путей старения уже в раннем возрасте и следуют им всю жизнь. Ученые сумели найти молекулярный «контур», который регулирует оба процесса и связывает их воедино.

Моделирование позволило исследователям перепрограммировать механизм регуляции через модификацию ДНК, создав новый путь старения, что значительно увеличивает продолжительность жизни дрожжей.

В дальнейшем ученые планируют продолжить исследования на более сложных клетках и организмах, в том числе тканях человека. Если окажется, что у людей существуют схожие пути старения, то возможно разработать терапевтические средства и лекарственные коктейли для долголетия.

В начале июля сообщалось, что специалисты признали брокколи продуктом, способным замедлить старение и предотвратить развитие возрастных болезней.