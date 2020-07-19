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Disney снизила расходы на рекламу в Facebook на фоне бойкота соцсети

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Фото: TASS/Zuma
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Американская компания The Walt Disney Company значительно снизила расходы на рекламу в социальной сети Facebook на фоне продолжающегося бойкота соцсети из-за недостаточно жесткой борьбы с проявлением расизма. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

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По информации издания, в первом полугодии 2020 года Disney занимала первое место по расходам на рекламу в Facebook, потратив на рекламу своего сервиса потокового видео Disney+ $210 млн.

Кроме того, принадлежащая Disney компания — оператор сервиса Hulu также приостановила размещение рекламы в соцсети Instagram. В период с 15 апреля по 30 июня Hulu потратила на рекламу на данной платформе около $16 млн.

Facebook уже давно подвергается критике за то, что социальная сеть не пресекает агрессию, пропаганду насилия и расизма в публикациях. В связи с этим Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP), организация по защите гражданских прав Color of Change, правозащитная организация «Антидиффамационная лига США» (ADL) и другие правозащитники призвали компании отказаться от размещения рекламы в Facebook в качестве протеста из-за отсутствия регулирования подобного контента.

28 июня американская компания PepsiCo присоединилась к бойкоту социальной сети Facebook. До этого о прекращении публикации рекламы в Facebook и Instagram объявили компания North Face, один из крупнейших американских телекоммуникационных операторов Verizon Communications Inc. и компания Unilever.

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