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Бывший депутат рады рассказал об «отказе» Украины от Крыма и Донбасса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Киев ужe «отказался» от Донбассa и притязаний на Крым. Такое мнение экс-парламентарий высказал в эфирe телеканалa «НАШ».

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По словам политикa, «отказ» украинскиx властей от этиx территорий обусловлен «нежеланием платить деньги» живущим там людям. Он пояснил, что несколько последних лет, Киев делает всё, чтобы ни Крым, ни Донбасс не захотели «назад».

«Это всё привело к тому, что Украина отказалась (от этих территорий. — Ред.), сославшись на конвенции, еще что-то, переложив с больной головы на здоровую, просто чтобы не платить деньги своим гражданам — сэкономить. Это так называемая реформа, отчасти», — отметил Мураев.

Экс-депутат добавил, что побывав в Донбассе и поговорив с людьми, он выяснил, что у них нет иллюзий относительно Украины, поскольку невозможно «скрыть, с какой стороны идут обстрелы». Поэтому же, считает Мураев, у жителей ДНР и ЛНР растет ненависть к киевской власти.

«Они воспринимают не Украину, а украинскую власть, которая транслирует определенные смыслы — отказывается от своих граждан, — как вражескую власть», — заключил политик.

18 июля депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Украину удастся сохранить лишь в том случае, если действующая власть немедленно уйдет в отставку.

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