Владелец TikTok приостановил переговоры о штаб-квартире в Британии

Китайская компания ByteDance, которые принадлежит приложение TikTok, приостановила переговоры с британскими властями о создании глобальной штаб-квартиры соцсети в Великобритании. Об этом со ссылкой на источник сообщила газеты Sunday Times.

Отмечается, что переговоры с департаментом торговли Великобритании и представителями канцелярии премьер-министра страны Бориса Джонсона велись несколько месяцев. Штаб-квартира в Лондоне могла обеспечить около 3 тыс. рабочих мест.

По предварительным данным, переговоры прекратились из-за «более широкого геополитического контекста». При этом, как сообщил неназванный источник, они могут возобновиться в случае улучшения отношений между Пекином и западными странами.

В TikTok отметили, что по-прежнему готовы инвестировать в создание своей инфраструктуры в Великобритании, а также приносить радость пользователям приложения по всему миру, пишет британское издание.

16 июля стало известно, что администрация Белого дома обсуждает внесение китайского приложения TikTok в черный список министерства торговли США, чтобы избежать передачи личных данных граждан в Китай.

Министерство информационных технологий Индии в конце июня постановило заблокировать 59 китайских мобильных приложений, среди которых оказалось TikTok. Ведомство считает, что работа этих сервисов наносит ущерб «суверенитету и целостности Индии» и угрожает безопасности страны и общественному порядку.

TikTok — видеохостинг для создания коротких видео. Он заработал в сентябре 2016 года для китайских пользователей и назывался Douyin. В 2017 году компания запустила международную «копию».