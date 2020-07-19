Эксперты рассказали о недостатках четырехдневной рабочей недели

Переход на четырехдневную рабочую неделю может привести к снижению конкурентоспособности российской экономики и уменьшению доходов граждан. Такое мнение высказал проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

По словам ученого, в нынешних условиях сокращение рабочего времени приведет к снижению производительности труда, передает ТАСС.



С Сафоновым согласна профессор кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Елена Яхонтова.

Она также считает, что сегодня стремиться к переходу на четырехдневную рабочую неделю преждевременно.

«Особенно с учетом текущей ситуации, роста безработицы и снижения зарплатных ожиданий персонала», — отметила эксперт.

Она добавила, что в период самоизоляции россияне растратили накопления и, напротив, готовы больше работать, если это обеспечит повышение заработка.



В свою очередь профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков отметил, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю россиянам, возможно, придется работать по десять часов в день. Это, по его мнению, повысит профессиональную и общую заболеваемость, что может стать предпосылкой к новым эпидемическим заболеваниям.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели в начале июня 2019 года заявил Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра России. Он пояснил, что необходимо разработать новые подходы к рабочему дню и рабочему месту.

В начале декабря прошлого года обсуждение перспектив введения четырехдневной рабочей недели в России было отложено на неопределенный срок. Консультации по этому вопросу планировались еще в ноябре в рамках трехсторонней комиссии под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой. Как выяснили «Известия», на обсуждение идеи времени не нашлось.