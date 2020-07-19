Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Посол РФ отверг обвинения Лондона о попытках похитить данные о вакцине
Мир
Надпись Black Lives Matter в Нью-Йорке облили краской в третий раз
Армия
В рамках учений Черноморский флот развернул полевой командный пункт
Мир
Ким Чен Ын обсудил боеготовность армии на заседании военного комитета
Мир
Эксперт допустил санкции Евросоюза против США из-за «Северного потока-2»

Эксперты рассказали о недостатках четырехдневной рабочей недели

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Переход на четырехдневную рабочую неделю может привести к снижению конкурентоспособности российской экономики и уменьшению доходов граждан. Такое мнение высказал проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

Лучше меньше: рост зарплат замедлился в два раза
С начала года они увеличились на 3–4%

По словам ученого, в нынешних условиях сокращение рабочего времени приведет к снижению производительности труда, передает ТАСС.

С Сафоновым согласна профессор кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Елена Яхонтова.

Она также считает, что сегодня стремиться к переходу на четырехдневную рабочую неделю преждевременно.

«Особенно с учетом текущей ситуации, роста безработицы и снижения зарплатных ожиданий персонала», — отметила эксперт.

Она добавила, что в период самоизоляции россияне растратили накопления и, напротив, готовы больше работать, если это обеспечит повышение заработка.

В свою очередь профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков отметил, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю россиянам, возможно, придется работать по десять часов в день. Это, по его мнению, повысит профессиональную и общую заболеваемость, что может стать предпосылкой к новым эпидемическим заболеваниям.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели в начале июня 2019 года заявил Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра России. Он пояснил, что необходимо разработать новые подходы к рабочему дню и рабочему месту.

В начале декабря прошлого года обсуждение перспектив введения четырехдневной рабочей недели в России было отложено на неопределенный срок. Консультации по этому вопросу планировались еще в ноябре в рамках трехсторонней комиссии под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой. Как выяснили «Известия», на обсуждение идеи времени не нашлось.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020