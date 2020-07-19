40 лет назад в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры. Впервые Олимпиаду проводила страна социалистического лагеря. К 1980 году в Москве построили десятки спорткомплексов, несколько гостиниц, новый корпус ТЦ «Останкино», терминал №2 в Шереметьево.

65 стран бойкотировали Игры: СССР ввел войска в Афганистан. 14 государств Запада выступали под олимпийскими флагами. 10 из 80 стран привезли команды на летние Игры впервые в истории. Олимпиада-80 подарила зрителям и атлетам незабываемые моменты.