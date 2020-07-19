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Василий Ливанов отмечает 19 июля 85-летний юбилей

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Василий Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве в семье актера. Родители очень не хотели, чтобы
юный Василий cвязал свою жизнь со сценой. В Щукинское училище Ливанов подал документы и поступил тайно. Узнав о поступке, отец устроил сыну свой экзамен — на 1,5 часа. Убедившись, что у Васи талант,
отец согласился с его выбором.

После легендарной «Щуки» Ливанова взяли в театр Вахтангова. Однако в театре было негласное правило —молодым актерам серьезные роли на большой сцене не давали, а яркого и активного Ливанова не устраивало ждать — и Василий решил реализоваться в кино.

Первый же фильм — «Неотправленное письмо» режиссера Михаила Калатозова — перевернул жизнь актера. На съемках в 40-градусный мороз Ливанов сорвал голос. Способность говорить вернулась лишь спустя 2 недели. Свой голос после болезни актёр не узнал. Бархатный, низкий тембр приобрел узнаваемую хрипотцу.

Ливанов не мог разыгрывать друзей, его всегда узнавали. Зато оригинальный бас вскоре покорил весь мир. С голосом Ливанова вырос каждый ребенок в СССР. Актерский талант Ливанова признан за рубежом. Василий Борисович создал эталонный образ Шерлока Холмса. А еще Ливанов — не только актер. Василий Борисович
пишет стихи и картины, сочиняет сказки и пьессы. И даже на пенсии удивляет друзей запасами энергии.

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