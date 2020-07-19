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Число выявленных за неделю случаев коронавируса в Бразилии впервые пошло на спад

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Фото: TASS/Zuma
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Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Бразилии за неделю впервые пошло на спад. Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу, 18 июля, официальные данные.

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Так, с 12 по 18 июля было зарегистрировано чуть более 235 тыс. новых случаев заболевания, что стало самым низким показателем за семь дней с недели, завершившейся 20 июня. Общее число подтвержденных случаев заражения в стране составило 2 074 860, из которых за минувшие сутки зарегистрированы 28 532, передает ТАСС.

При этом среднее число смертей от COVID-19 на протяжении пяти недель превышает 1 тыс. На этой неделе, согласно статистике ведомства, зарегистрированы 7 303 летальных исхода, что стало самым высоким показателем. Всего с начала эпидемии из-за инфекции в Бразилии умерли 78 772 человека, из них за минувшие сутки - 921.

Бразилия, где первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных и смертей от коронавируса, уступая лишь США.

Ранее, 17 июля, директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан сообщил, что Бразилия вышла на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией и находится в середине вспышки.

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