Washington Post сообщила о попытках Белого дома заблокировать помощь штатам

Администрация Белого дома во главе с президентом США Дональдом Трампом пытается заблокировать выделение средств штатам в рамках очередного пакета помощи в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом со ссылкой на неназванных чиновников сообщила газета Washington Post.

По информации издания, власти США пытаются заблокировать вливание миллиардов долларов на нужды штатов по основным направлениям, в том числе финансирования тестов на коронавирус, поддержки системы отслеживания контактов зараженных.

При этом источники газеты отметили, что президентская администрация намерена отменить запрос о выделении помощи федеральным Центрам по контролю и профилактике заболеваний, а также заблокировать дополнительные средства Госдепартаменту и Пентагону, которые должны были выделить на ликвидацию последствий пандемии в США и за пределами страны.

Конкретные денежные суммы пока не называются, хотя сенаторы-республиканцы говорили о $25 млрд только на решение задач по тестированию населения и отслеживанию контактов инфицированных. Однако в администрации заявили, что пакет помощи по данным направлениям уже был одобрен, а часть средств до сих пор не израсходована.

13 июля сообщалось, что дефицит бюджетa Соединенныx Штатов за июнь 2020 годa превысил $864 млрд. В cвязи c мерами в рамках борьбы c экономическими последствиями пандемии расходы бюджетa страны в первом летнем месяцe превысили $1,1 трлн, в то время кaк поступления в казну составили лишь $240 млрд.

12 июня стало известно, что государственный долг США достиг исторического рекорда и превысил $26 трлн на фоне пандемии коронавируса. Аналитики выразили уверенность, что расходы федерального бюджета США в этом году превысят доходы на $4 трлн, что является наибольшим показателем с 1945 года.