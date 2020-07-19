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В США подозреваемого в выдаче секретов военного обвиняют по шести статьям

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Фото: TASS/Zuma
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Военнослужащий ВМС США Чарльз Бриггс, которого подозревают в передаче секретной информации гражданину РФ, обвиняется в нарушении шести статей американского кодекса военной юстиции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на обвинительное заключение.

При этом обвинения в отношении военного выдвинуты по 10 пунктам. Обвинители считают, что у Бриггса были основания полагать, что переданная им информация может быть использована для нанесения ущерба США, а также может принести пользу другому государству. Также в обвинительном заключении указано, что при заполнении анкеты для работы с секретными данными военнослужащий намерено солгал, что у него нет близких и продолжительных отношений с иностранными гражданами.

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Ранее 18 июля сообщалось, что военнослужащий ВМС США старшина Чарльз Бриггс арестован по подозрению в передаче секретных данных гражданину России. Согласно материалам дела, он имел доступ к информации, касающейся национальной обороны, с октября 2018 года по январь 2019 года.

По предварительным данным, Бриггс в январе 2019 года во время службы на авиабазе Оффат в американском штате Небраска намеренно воспользовался «правительственным компьютером», чтобы получить доступ к содержащему секретные сведения электронному письму. Впоследствии он якобы передал эти данные российскому гражданину. Однако нет подробностей, кому именно, какие сведения и при каких обстоятельства старшина ВМС предоставил.

В середине июня Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии. Уилана задержали при проведении шпионской акции в конце декабря 2018 года. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).

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