Автомобиль врезался в такси в Петербурге

ДТП с участием такси произошло в Санкт-Петербурге в ночь на воскресенье, 19 июля. Видео происшествия опубликовал портал 78.ru.

На кадрах виден момент аварии.

Автомобиль Renault врезался в такси на перекрестке Шлиссельбурского проспекта и Прибрежной улицы. Водитель пытался скрыться с места происшествия, но уехать помешало внезапно лопнувшее колесо. Машина остановилась в парковой зоне неподалеку.

18 июля два автомобиля столкнулись на трассе в Кемеровской области, в результате погибла женщина и еще четыре человека, в том числе подросток, пострадали.