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Полиция начала задерживать участников антиправительственных демонстраций в Израиле

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Фото: REUTERS/Ammar Awad
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Израильская полиция вечером в субботу, 18 июля, начала задержания во время массовых антиправительственных демонстраций, сообщает издание Times of Israel.

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Отмечается, что ранее участники акций протеста применили против правоохранителей перцовый спрей и бросали в них различные предметы.

Для разгона демонстрантов полицейские применили водометы.

Антиправительственные демонстрации начались в Иерусалиме и центре Тель-Авива вечером в субботу, 18 июля . Протестующие перекрывают дороги и требуют отставки премьер-министра.

По данным издания, в воскресенье в окружном суде Иерусалима запланировано второе техническое заседание суда по обвинениям в адрес действующего премьер-министра Биньямин Нетаньяху. В отношении политика выдвинуты обвинения в мошенничестве и обмане общественного доверия, а также в получении взятки.

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