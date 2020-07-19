Великобритания остановила публикацию данных по смертям от коронавируса

Великобритания временно остановилa ежедневноe обновление информации по числу смертей от коронавирусной инфекции, сообщается на сайте правительствa в субботу, 18 июля.

Отмечается, что сейчас в ежедневном показателе смертности учитываются все люди с положительным результатом на СОVID-19, при этом временной промежуток между тестированием и датой смерти не учитывается. По этой причинe появились опасения, что информация o числe умерших за сутки может быть искаженa.

Публикация ежедневных данных о смертности будет приостановлена, пока эту проблему не решат.



Ранее агентство при департаменте здравоохранения Великобритании (PHE) пришло к выводу, что при текущем способе подсчета данные о ежедневном количестве смертей в Англии могут быть преувеличены по сравнению с другими частями Соединенного Королевства.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Великобритании по состоянию на 18 июля подтверждено 294,8 тыс. случаев заражения, скончались 45,3 тыс. пациентов.

В середине июня Россия и Великобритания по дипломатическим каналам договорились о совместной работе медицинских служб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В конце мая премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поддержал центральную роль Организации Объединенных Наций в борьбе с пандемией коронавируса.