В Армении рассказали о трех подбитых азербайджанских танках

Вооруженные силы Армении за весь период эскалации конфликта на границе с Азербайджаном уничтожили три танка армии противника. Об этом в субботу, 18 июля, заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян, передает ТАСС.

«Да, мы подтверждаем, что во время боев на северо-восточном участке границы наши ВС с помощью боевых беспилотников армянского производства подбили три танка противника», — цитирует ее слова агентство.

В этот же день министр обороны России Сергей Шойгу и глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов обсудили по телефону обстановку в закавказском регионе.

Кроме того, Шойгу сообщил Гасанову о начавшейся проверке боевой готовности войск по указанию президента России Владимира Путина.

В Товузском районе Азербайджана на границе с Арменией 12 июля произошли боестолкновения между военнослужащими двух стран.

В итоге погибли трое военных Азербайджана, а в Ереване заявили о гибели двух армянских офицеров. 16 июля военные Азербайджана обстреляли из гаубиц Д-30 приграничные армянские села Айгепар и Мовсес и предприняли попытку диверсии.

После этого в течение нескольких суток, по данным пресс-службы минобороны Армении, обстановка на границе была спокойной.

Вместе с тем Путин уже обсудил с Советом безопасности страны ситуацию на границе Армении и Азербайджана и выразил обеспокоенность возникшим конфликтом.