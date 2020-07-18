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Монтаж новых ФАПов в Тверской области завершится осенью

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Ржевский район Тверской области подал заявку на открытие четырёх фельдшерско-акушерских пунктов: в деревнях Погорелки (сельское поселение «Чертолино»), Домашино (сельское поселение «Есинка»), Раменское и Михалёво (сельское посление «Итомля»). Об этом сообщает газета «Ржевская правда».

В регионе до 2024 года планируют обновить 40% действующей сети ФАПов. Всего установят 121 новый пункт, а также капитально отремонтируют 96 действующих учреждений.

В этом году в зданиях сделают пандусы, кнопки вызова медперсонала, крытые колясочные, парковки, системы видеонаблюдения. Как пишут Тверские ведомости, все работы по монтажу ФАПов планируется завершить до октября.

Ранее сообщалось, что в Тверской области возведут новую высокотехнологичную детскую областную клиническую больницу. Госконтракт на строительство правительство тверского региона и госкорпорация «Ростех» подписали 15 июня, тогда же губернатор Игорь Руденя и глава «Ростеха» Сергей Чемезов заложили первый камень на месте будущего объекта.

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