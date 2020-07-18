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Метеоролог предсказал холодную зиму после жаркого лета

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Аномальная жара, установившаяся на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, может свидетельствовать о холодной зиме. Об этом рассказала климатолог, преподаватель Челябинского государственного университета Екатерина Пестрякова.

По ее словам, как правило, жаркое лето свидетельствует о том, что усиливается континентальность, потом за ним следует холодная зима.

Специалист добавила, что такой прогноз наиболее вероятен для Челябинской области, где господствует континентальный климат. Для Свердловской области, где умеренно континентальный климат, этот прогноз не подходит, передает Ura.ru.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что после аномальных колебаний температур жителей Москвы в течение ближайших пяти дней ждет погода, соответствующая климатической норме.

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