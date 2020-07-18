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Представитель талибов назвал финансирование РФ убийств солдат НАТО фейком

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Ajmal Kakar
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Сообщения американских СМИ о том, что Россия якобы пыталась предложить боевикам движения «Талибан» (запрещено в РФ) деньги за убийство солдат США в Афганистане являются недостоверными. Об этом в интервью телеканалу RT заявил представитель движения Мохаммад Сохаил Шахин.

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По его словам, данные сообщения имеют больше отношения к внутренней политике Соединенных Штатов. Также Шахин заявил, что подобного рода обвинения в адрес Москвы могут быт связаны со вмешательством Вашингтона в процесс мирного урегулирования конфликта в Афганистане.

Представитель талибов добавил, что движение не борется за кого-то, у кого есть деньги, так как у участников движения своя идеология, за которую они борются и жертвуют собой, пишет ТАСС.

27 июня издание The New York Times, ссылаясь на американские спецслужбы, опубликовало материал о том, что Россия якобы предлагала запрещенному в РФ движению «Талибан» вознаграждение за противодействие США. Вслед за ним газета The Washington Post со ссылкой на источники заявила, что несколько американских военных погибли» из-за «сговора».

Американская разведка и Белый дом назвали подобную информацию недостоверной. Кроме того, сговор опровергли даже сами талибы.

А в МИД России посчитали публикацию о связи с талибами вбросом «провокаторов с низкими интеллектуальными способностями».

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