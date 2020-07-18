Россиянин Шварцман выиграл первую гонку этапа «Формулы-2» в Венгрии

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (команда Prema) выиграл первую гонку «Формулы-2» в Венгрии в субботу, 18 июля.

Он сумел победить, стартовав с 11-го места. Вторым стал другой россиянин Никита Мазепин из Hitech Racing, третьим – партнер Шварцмана по команде Мик Шумахер, передает «РИА Новости».

Еще один представитель России Артем Маркелов из HWA AG не добрался до финиша. Вторая гонка состоится в воскресенье, 19 июля.

11 июля сообщалось, что Шварцман победил в первой гонке второго этапа серии «Формула-2» в Австрии.