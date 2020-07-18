Собянин рассказал о высокой санитарной безопасности на ЕГЭ в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил высокий уровень санитарной безопасности во время проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в столице в условиях пандемии коронавируса. Об этом он рассказал в субботу, 18 июля, в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

По словам градоначальника, санитарные требования выполняются неукоснительно. Учителя, принимающие экзамены, протестированы на COVID-19.

«У нас вообще практически никаких жалоб по ЕГЭ нет с точки зрения маршрутизации, защиты учащихся, санитарной защиты персонала», — пояснил Собянин.

Мэр также отметил, что пандемия радикально не повлияет на «знания, показатели, выбор профессии» выпускников.

В 2020 году сроки ЕГЭ сдвинулись из-за коронавируса. Основной экзаменационный период назначен на 3–23 июля, 24–25 июля зарезервированы для тех, у кого два экзамена совпадут в один день. Вторая волна для тех, кто по уважительным причинам не смог прийти на экзамен, продлится с 3 по 8 августа. Расписание ЕГЭ было утверждено 17 июня.

Сдают экзамены только те выпускники школ, которые собираются поступать в вузы в текущем году. Пересдача для улучшения результата не предусмотрена.