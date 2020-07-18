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Два взрыва прогремели у мечети в Дамаске

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Фото: Global Look Press/Bassem Tellawi/Xinhua
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Два взрывных устройства сработали в сирийском Дамаске в субботу, 18 июля. Об этом сообщает агентство SANA.

Взрывы прогремели возле мечети Анас бен Малик в районе Нахр-Айша сирийской столицы. По предварительным данным, в результате один человек погиб и еще один пострадал.

14 июля сообщалось, что трое российских военнослужащих получили ранения при подрыве самодельного взрывного устройства (СВУ) на пути следования колонны в Сирии. Инцидент произошел в ходе совместного российско-турецкого патрулирования трассы М4 в районе населенного пункта Эриха в южной части провинции Идлиб.

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