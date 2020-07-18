Выставка советского искусства начала работу в Туле

В Туле открылась выставка советского искусства. Увидеть ее можно до 1 октября в Выставочном зале на Красноармейском проспекте.

В экспозиции представлено 45 живописных работ из фондов Тульского музея изобразительных искусств. Это произведения 1970–1980-х годов, выполненные художниками из Эстонии, Украины, Узбекистана, Азербайджана, Грузии и других союзных республик, сообщает ИА «Тульские известия».

«Здесь представлены работы выдающихся художников, многих уже нет в живых, — рассказала первый заместитель генерального директора ГУК ТО «Объединения «ИКХМ» Марина Кузина. — Во время Советского Союза искусство авторов из разных республик представляло собой единение творческих сил».

Напомним, оцифровка книг продолжается в Тульской областной научной библиотеке. Ее проводят в рамках нацпроекта «Культура». В 2019 году удалось отсканировать 321 документ. Оцифровано 80 изданий объемом 12 тыс. страниц. А в этом году планируется оцифровать в общей сложности 350 книг.