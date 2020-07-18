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Французские СМИ опубликовали фото после пожара в соборе в Нанте

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Фото: REUTERS/Stephane Mahe
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Ряд французских СМИ опубликовали фотографии после пожара, который произошел в католическом соборе Святых Петра и Павла в городе Нант.

Отмечается, что пожар уничтожил старинный орган и витражи XV века. Телеканал BFMTV пообщался с главным органистом собора на протяжении 20 лет Мари-Терез Йехан. По ее словам, произошедшее является большой трагедией, ведь в огне был уничтожен один из самых красивых органов во Франции.

Газета Le Monde, в свою очередь, сообщила, что всего на территории собора было три очага возгорания. Несмотря на отсутствие следов взлома, начато расследование по предположительному поджогу здания.

Ситуацию прокомментировал президент Франции Эммануэль Макрон. На своей странице в Twitter он напомнил о произошедшей трагедии в соборе Нотр-Дам в Париже, а также выразил поддержку пожарным, которые спасали от огня собор в Нанте.

Пожар в соборе Святых Петра и Павла произошел утром 18 июля. В результате происшествия, как сообщил профессор Страсбургского университета Тома Сирет, там сгорели витражи и старинный орган. Кроме того, безвозвратно было утрачено несколько реликвий истории Нанта.

Прокуратура Нанта возбудила уголовное дело по факту умышленного поджога, а премьер-министр Франции Жан Кастекс выразил надежду на то, что реставраторы в кратчайшие сроки восстановят кафедральный собор.

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