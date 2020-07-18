Число пострадавших при взрыве газа в квартире в КБР выросло до пяти

Число пострадавших при взрыве газа в квартире в Баксанском районе Кабардино-Балкарии выросло до пяти человек. Об этом в субботу, 18 июля, сообщает региональный минздрав в соцсети Instagram.

«Ожоги получили пять человек: мужчина, две женщины, мальчик 2013 года рождения и девочка 2015 года рождения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина 1959 года рождения получил ожоги 70% поверхности тела, женщина 1993 года рождения — ожоги 40% поверхности тела. Они находятся в шоковом состоянии в реанимации Центральной районной больницы в Баксане и пока нетранспортабельны. Также с ожогами 20% поверхности тела в реанимации клинической больницы находится женщина 1963 года рождения, ее состояние стабильное.

Девочка 2015 года рождения получила ожоги 10% поверхности тела, мальчик 2013 года рождения — ожоги 55% поверхности тела, он находится в шоковом состоянии, ребенок подключен к аппарату ИВЛ.

Взрыв газа в Баксанском районе в жилом многоквартирном доме произошел утром в субботу. Ранее сообщалось, что пострадали четыре человека: двое взрослых и двое детей. Площадь возникшего в квартире в результате взрыва пожара составила 200 кв. м, его потушили в 7:10 мск.