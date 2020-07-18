Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Генсек ООН заявил о «поставленном на колени» человечестве из-за COVID-19
Наука
Ученые опровергли возможность заражения коронавирусом через укусы комаров
Армия
Минобороны проинформировало иностранных партнеров о внезапной проверке войск
Мир
Власти Франции выразили надежду на скорую реставрацию собора в Нанте
Мир
На Украине создадут единую систему трансплантации органов

Пожарные потушили огонь в соборе Святых Петра и Павла в Нанте

0
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Огонь в соборе Святых Петра и Павла в Нанте потушен, но пожарные останутся на месте и ночью. Об этом в субботу, 18 июля, заявил представитель пожарной бригады департамента Атлантическая Луара подполковник Жером Ланглуа в эфире телеканала BFMTV.

«Нотр-Дам станет ближе к первоначальному облику»
Академик Дмитрий Швидковский — о реставрации в условиях коронавируса и помощи российских специалистов

«Огонь потушен, но операции [в соборе] продолжаются», — приводит «РИА Новости» слова Ланглуа.

Он подчеркнул, что в обломках могут быть найдены важные как для следствия, так и для реставраторов элементы.

На данный момент, по его словам, риск обрушения внутри собора минимален. Вместе с тем пожарные останутся на месте происшествия и ночью для проведения необходимых работ.

Пожар в соборе Святых Петра и Павла произошел утром 18 июля. В результате происшествия, как сообщил профессор Страсбургского университета Тома Сирет, там сгорели витражи и старинный орган. Кроме того безвозвратно были утрачены несколько реликвий истории Нанта.

Прокуратура Нанта возбудила уголовное дело по факту умышленного поджога, а премьер-министр Франции Жан Кастекс выразил надежду на то, что реставраторы в кратчайшие сроки восстановят кафедральный собор.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020