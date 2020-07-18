Пожарные потушили огонь в соборе Святых Петра и Павла в Нанте

Огонь в соборе Святых Петра и Павла в Нанте потушен, но пожарные останутся на месте и ночью. Об этом в субботу, 18 июля, заявил представитель пожарной бригады департамента Атлантическая Луара подполковник Жером Ланглуа в эфире телеканала BFMTV.

«Огонь потушен, но операции [в соборе] продолжаются», — приводит «РИА Новости» слова Ланглуа.

Он подчеркнул, что в обломках могут быть найдены важные как для следствия, так и для реставраторов элементы.

На данный момент, по его словам, риск обрушения внутри собора минимален. Вместе с тем пожарные останутся на месте происшествия и ночью для проведения необходимых работ.

Пожар в соборе Святых Петра и Павла произошел утром 18 июля. В результате происшествия, как сообщил профессор Страсбургского университета Тома Сирет, там сгорели витражи и старинный орган. Кроме того безвозвратно были утрачены несколько реликвий истории Нанта.

Прокуратура Нанта возбудила уголовное дело по факту умышленного поджога, а премьер-министр Франции Жан Кастекс выразил надежду на то, что реставраторы в кратчайшие сроки восстановят кафедральный собор.